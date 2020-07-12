Э М О Ц И И

Рано утром со мной на велопрогулку на пляж поехала сестренка! Замечательная поездка получилась: накатались, я купалась (она не взяла купальник), нафотались, видосы поснимали. Смеху было, кайф)))
Потом приехала Любаша с Варей - сходили в лес на прогулку. Какая ж красота!!
И я уехала на съемку в город - сначала Таня М. с дочкой, потом Света П. с мамой.
Очень жарко, я воду забыла в машине, съемка под солнцем на набережной, ни дуновения ветерка... В общем, шарахнул меня тепловой удар.
Отсняла стойко, села в машину и думаю - и вот как домой добираться??? Я ж не доеду. Голова кружится, тошнит.
А так хотелось еще на встречу девочек фотографов попасть((((
К счастью, написала Д., он говорит: стоять, никуда не ехать. Купи воды, намочи голову и шею, лицо. И пить, пить!
Так и сделала - стало легче, к счастью.... Даже смогла приехать к ресторанчику!
Отлично посидели с девочками, развиртуалились.
Приехала в Пск, время 10 вечера, пишу Любе - что делаете, пошли погуляем по набережной.
Погуляли недолго, я из последних сил домой - и режим Выкл.