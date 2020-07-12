Э М О Ц И И

Сегодня день фотографа!



Рано утром со мной на велопрогулку на пляж поехала сестренка! Замечательная поездка получилась: накатались, я купалась (она не взяла купальник), нафотались, видосы поснимали. Смеху было, кайф)))

Потом приехала Любаша с Варей - сходили в лес на прогулку. Какая ж красота!!

И я уехала на съемку в город - сначала Таня М. с дочкой, потом Света П. с мамой.

Очень жарко, я воду забыла в машине, съемка под солнцем на набережной, ни дуновения ветерка... В общем, шарахнул меня тепловой удар.

Отсняла стойко, села в машину и думаю - и вот как домой добираться??? Я ж не доеду. Голова кружится, тошнит.

А так хотелось еще на встречу девочек фотографов попасть((((

К счастью, написала Д., он говорит: стоять, никуда не ехать. Купи воды, намочи голову и шею, лицо. И пить, пить!

Так и сделала - стало легче, к счастью.... Даже смогла приехать к ресторанчику!

Отлично посидели с девочками, развиртуалились.

Приехала в Пск, время 10 вечера, пишу Любе - что делаете, пошли погуляем по набережной.

Погуляли недолго, я из последних сил домой - и режим Выкл.

