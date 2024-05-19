Всё будет так, как будет. Даже если будет иначе))

Утром вкусный завтрак, сборы и в станицу с Вовой.

Планировала пригласить Олю с детками, вечером брата с семьёй увидеть. Мяско на углях пожарить, уютно пообщаться, может до озера доехать, на берегу посидеть.

Ничего не получилось: дождь весь день, с перерывами. А утром не предвещало ничего!! И похолодало.

Шашлык делать мокро и холодно, гости не приехали, брат с семьёй в Северской, инета дома нет.

В итоге в ночь полетели домой, ночёвка отменилась.

Оле завезла баранину - остатки пиршества с ДР. Всё равно я ее не ем.