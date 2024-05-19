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by natalytry
Photo 1591

Всё будет так, как будет. Даже если будет иначе))
Утром вкусный завтрак, сборы и в станицу с Вовой.
Планировала пригласить Олю с детками, вечером брата с семьёй увидеть. Мяско на углях пожарить, уютно пообщаться, может до озера доехать, на берегу посидеть.
Ничего не получилось: дождь весь день, с перерывами. А утром не предвещало ничего!! И похолодало.
Шашлык делать мокро и холодно, гости не приехали, брат с семьёй в Северской, инета дома нет.
В итоге в ночь полетели домой, ночёвка отменилась.
Оле завезла баранину - остатки пиршества с ДР. Всё равно я ее не ем.
19th May 2024 19th May 24

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
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