Автопортрет в лучах заката

День шикарный!!

С утра холодно, +16, а я все равно на вел и через лес на озеро.

А там..... Идеально: тишина... гладь воды недвижимая.... Никого.... думала, будет очень холодно купаться, но решилась: захожу в воду, а в нем, в идеальном зеркале, небо отражается. Словно ты в небо входишь... Пишу сейчас и мурашки.

Поснимала на телефон фото и видео.

Домой... Субботняя уборка, потом к бабуле - обработка картошки от вредителей, и свозила ее за покупками.

Днем написала Маша - поехали купаться. Я не захотела на машине, говорю ей - пойду пешком, по дороге меня подберешь))) Так и сделали. А настроение - огнище!!!

Продуктивная встреча с ХВ.

И так зарядилась, что решила самой себе устроить мини-фотосессию. Штатив есть, камера есть, пульт есть. Платье и шляпа есть))) Поле красивое рядом. Все сделала. Каааак же рада!!!!! 15 минут затратила - а удовольствия вагон!!!!