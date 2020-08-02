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Такие чудесные by natalytry
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Такие чудесные

Встала пораньше, в тлф сделала мудборд вечерней съемки и распланировала день.
Прогулка с НБ в лес, хорошо что она приехала!
Продуктивное теплое общение.
Домой, неудачная попытка поспать днем и на съемку!
Пока прособирались да возвращались за забытым, солнце стремительно спряталось.
Но все равно успели отлично отснять.
Вспышка, тебе оду пою.
Вечером зарядилась очень, спать не хочется - отсортировала все, ооочень много фото хороших получилось! Буду сокращать.
В 6 утра подъем и на рассветное солнце в поля
2nd August 2020 2nd Aug 20

Natalya Trushnikova

@natalytry
Сибирская болотная кикимора с камерой Canon. Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни вместе с сыном, коллекционирую потрясающих друзей, живу!
64% complete

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