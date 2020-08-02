Такие чудесные

Встала пораньше, в тлф сделала мудборд вечерней съемки и распланировала день.

Прогулка с НБ в лес, хорошо что она приехала!

Продуктивное теплое общение.

Домой, неудачная попытка поспать днем и на съемку!

Пока прособирались да возвращались за забытым, солнце стремительно спряталось.

Но все равно успели отлично отснять.

Вспышка, тебе оду пою.

Вечером зарядилась очень, спать не хочется - отсортировала все, ооочень много фото хороших получилось! Буду сокращать.

В 6 утра подъем и на рассветное солнце в поля