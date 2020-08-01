Утренний Новосибирск

Утро раннее, доброе!
Несмотря на то, что легли часа в три, - встали на позитиве)))
Привести себя в красивый вид и: Любаша на работу, а я на прогулку по набережной!
Так офигенно жить в наше время: в чужом городе открываешь к ГуглКартах любую точку назначения, и мчишь. Все тебе подскажет этот волшебный прямоугольник))))))
Погуляла, покайфовала - сегодня погодка то, что надо! Люди в парке на берегу Оби гуляют, обнимаются, занимаются йогой, бегом, качаются, танцуют бачату!!! ММмм!!!
Потом планы резко сменили направление: изначально мы хотели с Лю сегодня вечером устроить прогулку с фотоаппаратом по ботсаду, а потом вместе по набережной. А завтра позагорать на Обском море.
Но тут появилось третье заинтересованное лицо)))
И это очень круто, я рада за Лю очень)))
Все идет как надо - считаю я)) Собрала вещи и на вокзал.
И Дорога Домой: удобно устроиться на задних сиденьях, наушники в уши, шикарная музыка в моей голове.
Приехала в Брн, успела на автобус до Пска - ура! Все для меня)))))
Мамуля встретила.
В душ и спааааать....
Классный день.