Рай для мальчишек

Утром ранний подъем и в школу. Сын носится на веле, я быстрым шагом за ним.

У Димы закончился отпуск, первый день на работу, эх((

Хотела разобрать фоты, но шило-в-попе: в машину, на заправку и мини-шопинг. Сына дождалась, вел в багажник и домой.

Зачем-то взорвалась при общении с БМ, по поводу денег.

Все, Нат, эта страница перевернута, живи уже своей жизнью, и дай ему тоже жить спокойно.

Осознала, успокоилась, извинилась. Все равно связаны на всю жизнь: у нас есть общее совместное, самое дорогое: сын.

Организм быстро отреагировал на мою придурь, и силы кончились((( Стал быстро показывать, когда поступаю неверно (для самой себя неверно). Вывод один: быть умнее, мудрее и спокойнее - для самой себя.

Днем с сыном собрались в дендрарий на веле покататься, а седло опять начало крутиться((( За руль и в Байк-Центр: там все сделали, ура!!! Покатался в парке.

Вечером я моль, посмотрели шикарный то ли фильм, то ли мульт "Букашки", и спать пораньше...