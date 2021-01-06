Летний привет от лесной клубники

Неприятный ранний подъем - свекровь звонит, у сына болит сильно живот, таблетки не помогают.

Вызвала им скорую, собралась и полетела в больницу. А там и они на скорой приехали. Андрей как всегда - никакой надежды, полночи веселился.

Сыну стало легче в пути, врачи провели осмотр - все, к счастью, в норме.

Отвезли свекровь домой в Ш., а Вову забрала к себе.

Отсыпались и бездельничали.

Вечером приехала ЛюЮ, Варю оставили на маму и Вову, а сами прокатились немного - Музыка, смех, машина, кофе на вынос и мороз за окном. Хорошо.....