Previous
Next
Летний привет от лесной клубники by natalytry
Photo 402

Летний привет от лесной клубники

Неприятный ранний подъем - свекровь звонит, у сына болит сильно живот, таблетки не помогают.
Вызвала им скорую, собралась и полетела в больницу. А там и они на скорой приехали. Андрей как всегда - никакой надежды, полночи веселился.
Сыну стало легче в пути, врачи провели осмотр - все, к счастью, в норме.
Отвезли свекровь домой в Ш., а Вову забрала к себе.
Отсыпались и бездельничали.
Вечером приехала ЛюЮ, Варю оставили на маму и Вову, а сами прокатились немного - Музыка, смех, машина, кофе на вынос и мороз за окном. Хорошо.....
6th January 2021 6th Jan 21

Natalya Trushnikova

@natalytry
Сибирская болотная кикимора, переехала на жаркий юг России с сыном и камерой Canon. Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
110% complete

View this month »

Photo Details

Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Feedback / Contact  ·  Advertise