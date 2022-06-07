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Скрин из видео by natalytry
Photo 866

Скрин из видео

о доме в Величк.
Продуктивный день сегодня.
С утра почти доделала съёмку, потом поиск техники (новые фотоаппарат и ноутбук), сравнительный анализ.
С Олей списались, встретились в автосервисе у Апельсина: мне померять лампочку в фаре, Оле колесо отремонтировать.
Поехали к Вике: попроведовать после болезни, пообщаться.
Чудесно!
Вернулись в город, забрали детей Оли и в Величк: проверить дом, всё полить. Я сделала маникюр и педикюр, Оля пол помыла - идеальное распределение ролей 😂.
Хочу приехать сюда спокойно на подольше, хвосты подобрать по делам.
По пути в город увидели Александра, забрала у него аудиосистему в машину (в итоге не подошло, верну). Помог найти компрессор в городе, позвонила. Думаю.
В ЛД, вкусный ужин, чудесный вечер, отдых...
7th June 2022 7th Jun 22

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
237% complete

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