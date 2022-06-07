Скрин из видео

о доме в Величк.

Продуктивный день сегодня.

С утра почти доделала съёмку, потом поиск техники (новые фотоаппарат и ноутбук), сравнительный анализ.

С Олей списались, встретились в автосервисе у Апельсина: мне померять лампочку в фаре, Оле колесо отремонтировать.

Поехали к Вике: попроведовать после болезни, пообщаться.

Чудесно!

Вернулись в город, забрали детей Оли и в Величк: проверить дом, всё полить. Я сделала маникюр и педикюр, Оля пол помыла - идеальное распределение ролей 😂.

Хочу приехать сюда спокойно на подольше, хвосты подобрать по делам.

По пути в город увидели Александра, забрала у него аудиосистему в машину (в итоге не подошло, верну). Помог найти компрессор в городе, позвонила. Думаю.

В ЛД, вкусный ужин, чудесный вечер, отдых...