Вечерний город

Южный, жаркий, влажный. Любимый...
С утра небольшие дела, потом проводить на ЖД вокзал: Ласточка Сочи - а дальше самолёт в Москву.
И я поехала за голубым нереальным платьем.
Очень далеко))) аж гидрострой.
Пришлось ждать, припарковалась и спустилась к воде, познакомилась с Верой из Читы, послушала ее историю жизни.... Страшно, такая молодая, а уже такая жизнь.. помогла немного, так захотелось.
А платье отказалось оч коротким для моего роста.
По пробкам по жаре вернуться в ЛД, душ и отдых. Потом доделать съёмку, ужин и прогулка до магазина Стрелка - там посмотрела купальник Вике, не нашла что хотели. Мне новую черную футболку