Вечерний город

Южный, жаркий, влажный. Любимый...

С утра небольшие дела, потом проводить на ЖД вокзал: Ласточка Сочи - а дальше самолёт в Москву.

И я поехала за голубым нереальным платьем.

Очень далеко))) аж гидрострой.

Пришлось ждать, припарковалась и спустилась к воде, познакомилась с Верой из Читы, послушала ее историю жизни.... Страшно, такая молодая, а уже такая жизнь.. помогла немного, так захотелось.

А платье отказалось оч коротким для моего роста.

По пробкам по жаре вернуться в ЛД, душ и отдых. Потом доделать съёмку, ужин и прогулка до магазина Стрелка - там посмотрела купальник Вике, не нашла что хотели. Мне новую черную футболку



