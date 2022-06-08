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Вечерний город by natalytry
Photo 867

Вечерний город

Южный, жаркий, влажный. Любимый...
С утра небольшие дела, потом проводить на ЖД вокзал: Ласточка Сочи - а дальше самолёт в Москву.
И я поехала за голубым нереальным платьем.
Очень далеко))) аж гидрострой.
Пришлось ждать, припарковалась и спустилась к воде, познакомилась с Верой из Читы, послушала ее историю жизни.... Страшно, такая молодая, а уже такая жизнь.. помогла немного, так захотелось.
А платье отказалось оч коротким для моего роста.
По пробкам по жаре вернуться в ЛД, душ и отдых. Потом доделать съёмку, ужин и прогулка до магазина Стрелка - там посмотрела купальник Вике, не нашла что хотели. Мне новую черную футболку

8th June 2022 8th Jun 22

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
237% complete

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