Свет

Мир внутри..

Приготовила завтрак, помогла с уроками по английскому, собрала полведра фундука, научила сына гладить себе рубашку.

Договорилась купить шкаф-пенал в кухню.

И ещё прицепом - пенал в ванную!! Уи! Полетела в город. В пятницу. Вечером. По пробкам 7-балльным)))

Но это ж я, так что всё нормально.

Кое-как загрузила в машину брата. Приехала домой, сама все вытащила и занесла домой - мой позвоночник в ярости, но я счастлива))

Полночи мыла, перекладывала, сортировала и наводила красоту. Сууупер