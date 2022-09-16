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Свет by natalytry
Photo 968

Свет

Мир внутри..
Приготовила завтрак, помогла с уроками по английскому, собрала полведра фундука, научила сына гладить себе рубашку.
Договорилась купить шкаф-пенал в кухню.
И ещё прицепом - пенал в ванную!! Уи! Полетела в город. В пятницу. Вечером. По пробкам 7-балльным)))
Но это ж я, так что всё нормально.
Кое-как загрузила в машину брата. Приехала домой, сама все вытащила и занесла домой - мой позвоночник в ярости, но я счастлива))
Полночи мыла, перекладывала, сортировала и наводила красоту. Сууупер
16th September 2022 16th Sep 22

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
267% complete

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