Замечательный день! Утром в своей комнате: тюль снять, новую постирать-погладить-повесить.
Скатали с Вовой за новой насадкой в душ (он доволен!!! Там вентилятор крутится, детская любовь к крутящимся элементам осталась до сих пор). Вова в школу, а я разобрала ещё немного вещи, и к Светику.
Мы поехали смотреть дома, посмотрели 4 варианта. Есть прям интересные.
К Саше заехала, обсудили работу.
И домой. Ужин, уют, общение с сыночком. Перед сном - муми-тролли.
И ряд покупок на ВБ - закрываю хвостики по покупкам в дом, чтобы не висели.