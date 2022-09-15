Замечательный день! Утром в своей комнате: тюль снять, новую постирать-погладить-повесить.

Скатали с Вовой за новой насадкой в душ (он доволен!!! Там вентилятор крутится, детская любовь к крутящимся элементам осталась до сих пор). Вова в школу, а я разобрала ещё немного вещи, и к Светику.

Мы поехали смотреть дома, посмотрели 4 варианта. Есть прям интересные.

К Саше заехала, обсудили работу.

И домой. Ужин, уют, общение с сыночком. Перед сном - муми-тролли.

И ряд покупок на ВБ - закрываю хвостики по покупкам в дом, чтобы не висели.