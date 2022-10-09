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Ночь, улица, фонарь. Аптека далеко by natalytry
Photo 989

Ночь, улица, фонарь. Аптека далеко

С утра домашние дела, уборка.
И день разной вкусной еды))
И в Тит: заехали в Хинкальный дом, как обещала, вкусно и красиво покушали.
Купили пиццу и к Свете.
Там детки играли, мы общались.
Уютно, по домашнему)) даже телевизор повалялась на диване посмотрела, вот так сибаритство))
С мелким наобнималась.
Скатали со Светой по магазинам по ее запросам, вернулись, и мы с сыном в город.
В КФС на Красную. И остались в городе: Вова играет, я прогулялась с Лю на телефоне по территории сельхозинститута.
Бокал вина оказался снотворным... Спать
9th October 2022 9th Oct 22

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
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