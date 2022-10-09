Ночь, улица, фонарь. Аптека далеко

С утра домашние дела, уборка.

И день разной вкусной еды))

И в Тит: заехали в Хинкальный дом, как обещала, вкусно и красиво покушали.

Купили пиццу и к Свете.

Там детки играли, мы общались.

Уютно, по домашнему)) даже телевизор повалялась на диване посмотрела, вот так сибаритство))

С мелким наобнималась.

Скатали со Светой по магазинам по ее запросам, вернулись, и мы с сыном в город.

В КФС на Красную. И остались в городе: Вова играет, я прогулялась с Лю на телефоне по территории сельхозинститута.

Бокал вина оказался снотворным... Спать