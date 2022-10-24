Парк Краснодар

Утром собраться сразу и в дорогу: через Олю. Небольшой психологический промыв мозгов.
А я никакая, ни сил, ни настроения, слив энергии невероятный.
Надавала нам вкусняшек с работы, красотка))
Из последних сил домой, с решением ничего сегодня не делать.
Но! Звонок от брата: приезжай, все доделаю по глушителю.
Экспресс уборка дома, Вова дома - утром горло сильно болело. И в Тит.
Машинами обменялись, и в город: забрать мальчишек после работы, забрать клёвые белые навесной шкаф, зеркало и пуф.
Через все пробки, очень долго и упорно - доехали.
И пошло вырабатываться оборотное зелье!
Параллельно на костре рёбрышки с картофелем.
Приехали Оля с Викой. И тут же - брат с семьёй, машинками обменяться обратно.
Все мне починил, мой волшебник!
Оля с иголками, общение получилось неровное, к концу сгладилось.
Накрыли стол в холодной прихожей, уютно и вкусно поужинали.
Общение и девочки домой.
Всю ночь не спал - за зельем следил))