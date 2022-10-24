Парк Краснодар

Утром собраться сразу и в дорогу: через Олю. Небольшой психологический промыв мозгов.

А я никакая, ни сил, ни настроения, слив энергии невероятный.

Надавала нам вкусняшек с работы, красотка))

Из последних сил домой, с решением ничего сегодня не делать.

Но! Звонок от брата: приезжай, все доделаю по глушителю.

Экспресс уборка дома, Вова дома - утром горло сильно болело. И в Тит.

Машинами обменялись, и в город: забрать мальчишек после работы, забрать клёвые белые навесной шкаф, зеркало и пуф.

Через все пробки, очень долго и упорно - доехали.

И пошло вырабатываться оборотное зелье!

Параллельно на костре рёбрышки с картофелем.

Приехали Оля с Викой. И тут же - брат с семьёй, машинками обменяться обратно.

Все мне починил, мой волшебник!

Оля с иголками, общение получилось неровное, к концу сгладилось.

Накрыли стол в холодной прихожей, уютно и вкусно поужинали.

Общение и девочки домой.

Всю ночь не спал - за зельем следил))