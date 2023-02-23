Ну привет, новый член нашей семьи!

С днём защитников Отечества поздравляю мужчин!

Утро бодрое: Вове танк с лимонадами, напекла блинов. И на ракете в город: подарила прекрасный подарок (долгожданный широкий кожаный браслет с славянской руной, гель для бритья, гель для душа и дезодорант, бальзам - все тематическое с Алтая). И получила в подарок декоративного кролика. Нежности))))

С Олей увиделись, пообщались, помыли машину, отдали договор купли-продажи ее продавцу. И домой.

Вкусный обед, прокатились до озера, оторвали глушитель. Без комментариев.

Покрасила волосы.

И вечер чилл.