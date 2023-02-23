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Ну привет, новый член нашей семьи! by natalytry
Photo 1151

Ну привет, новый член нашей семьи!

С днём защитников Отечества поздравляю мужчин!
Утро бодрое: Вове танк с лимонадами, напекла блинов. И на ракете в город: подарила прекрасный подарок (долгожданный широкий кожаный браслет с славянской руной, гель для бритья, гель для душа и дезодорант, бальзам - все тематическое с Алтая). И получила в подарок декоративного кролика. Нежности))))
С Олей увиделись, пообщались, помыли машину, отдали договор купли-продажи ее продавцу. И домой.
Вкусный обед, прокатились до озера, оторвали глушитель. Без комментариев.
Покрасила волосы.
И вечер чилл.
23rd February 2023 23rd Feb 23

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
315% complete

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