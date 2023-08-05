Море спонтанное

Подъем, аспирин и движ!
В СНТ Елиз за летними дарами: набрали большие пакеты с яблоками, грушами, сливами шикарными, ежевикой и пр.
Душа на месте... спасибо.
Вернуться, Вову забрать, и на Ростовку за Сте.
Быстро и вкусно приготовила обед
Сборы за 5 минут, и вперёд, ракета!!! С такими скоростями я ещё на море не ездила))))
Столько радости, смеха, удовольствия.
Минус единственный - очень много медуз больших приплыло, покупаться получилось очень недолго.
Вкусный ужин в приморском кафе, и ракета полетела обратно.. спасибо, жизнь.