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Море спонтанное by natalytry
Photo 1329

Море спонтанное

Подъем, аспирин и движ!
В СНТ Елиз за летними дарами: набрали большие пакеты с яблоками, грушами, сливами шикарными, ежевикой и пр.
Душа на месте... спасибо.
Вернуться, Вову забрать, и на Ростовку за Сте.
Быстро и вкусно приготовила обед
Сборы за 5 минут, и вперёд, ракета!!! С такими скоростями я ещё на море не ездила))))
Столько радости, смеха, удовольствия.
Минус единственный - очень много медуз больших приплыло, покупаться получилось очень недолго.
Вкусный ужин в приморском кафе, и ракета полетела обратно.. спасибо, жизнь.
5th August 2023 5th Aug 23

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
364% complete

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