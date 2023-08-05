Море спонтанное

Подъем, аспирин и движ!

В СНТ Елиз за летними дарами: набрали большие пакеты с яблоками, грушами, сливами шикарными, ежевикой и пр.

Душа на месте... спасибо.

Вернуться, Вову забрать, и на Ростовку за Сте.

Быстро и вкусно приготовила обед

Сборы за 5 минут, и вперёд, ракета!!! С такими скоростями я ещё на море не ездила))))

Столько радости, смеха, удовольствия.

Минус единственный - очень много медуз больших приплыло, покупаться получилось очень недолго.

Вкусный ужин в приморском кафе, и ракета полетела обратно.. спасибо, жизнь.