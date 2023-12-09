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Горшок ЖИВ 😭 by natalytry
Photo 1457

Горшок ЖИВ 😭

Утром нарядилась, проводила сына к папе, они на горячие источники в Майкоп поехали.
Степу до Саши, до О., сгоняли в Индустриальный за замком зажигания (5тр). До этого обзвон авторазборок. Загрузили ее огромную микроволновку. И в Величк: отвезли мне в сарай летнюю резину, провели проверку состояния дома. Нормально, думала хуже будет.
Нашла рамку для номера автомобиля, прикрутили.
Свете на ДР купила плед синий большой (хорошо будет сочетаться с новыми оранжевыми шторами от мамы), отдали микроволновку.
На ощупь доехала до Калинина - не работали дворники и омывайка. Нервно. Починил сразу!
И вечером на такси на концерт в "Рок-Баре". Крутейшие каверы на КиШа, шикарные голоса, а уж как вжились в образ солисты - это космос какой-то. Где-то до слез... Олеся побыла и сбежала. А мы шикарно провели время!!!!
9th December 2023 9th Dec 23

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
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