Горшок ЖИВ 😭

Утром нарядилась, проводила сына к папе, они на горячие источники в Майкоп поехали.
Степу до Саши, до О., сгоняли в Индустриальный за замком зажигания (5тр). До этого обзвон авторазборок. Загрузили ее огромную микроволновку. И в Величк: отвезли мне в сарай летнюю резину, провели проверку состояния дома. Нормально, думала хуже будет.
Нашла рамку для номера автомобиля, прикрутили.
Свете на ДР купила плед синий большой (хорошо будет сочетаться с новыми оранжевыми шторами от мамы), отдали микроволновку.
На ощупь доехала до Калинина - не работали дворники и омывайка. Нервно. Починил сразу!
И вечером на такси на концерт в "Рок-Баре". Крутейшие каверы на КиШа, шикарные голоса, а уж как вжились в образ солисты - это космос какой-то. Где-то до слез... Олеся побыла и сбежала. А мы шикарно провели время!!!!