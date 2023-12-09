Горшок ЖИВ 😭

Утром нарядилась, проводила сына к папе, они на горячие источники в Майкоп поехали.

Степу до Саши, до О., сгоняли в Индустриальный за замком зажигания (5тр). До этого обзвон авторазборок. Загрузили ее огромную микроволновку. И в Величк: отвезли мне в сарай летнюю резину, провели проверку состояния дома. Нормально, думала хуже будет.

Нашла рамку для номера автомобиля, прикрутили.

Свете на ДР купила плед синий большой (хорошо будет сочетаться с новыми оранжевыми шторами от мамы), отдали микроволновку.

На ощупь доехала до Калинина - не работали дворники и омывайка. Нервно. Починил сразу!

И вечером на такси на концерт в "Рок-Баре". Крутейшие каверы на КиШа, шикарные голоса, а уж как вжились в образ солисты - это космос какой-то. Где-то до слез... Олеся побыла и сбежала. А мы шикарно провели время!!!!