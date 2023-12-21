Долгая и безумно красивая дорога домой

Фото из Северной Осетии.
Выехали в 4-20, в Крд на Витамине были в 19-00, с заездом в Кропоткин на ЖД вокзал.
При выезде был очень долго туман, сильный, даже когда наступил рассвет, солнце было не видно. Тяжело водителю, но она справилась, такая молодец!!!
Классная национальная музыка в пути, остановки пообедать, два раза тормознули на постах. Мы там навеселились от души)))
В МинВодах очень хорошая столовая.
Приехали, пересела на свою машинку, домой!!!! Завезла "магнитик" на Калинина.
Деткам огромный сладкий подарок к Новому году.
Разобрать вещи, постирать всё, уборка на кухне, душ и спаааать...