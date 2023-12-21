Previous
Next
Долгая и безумно красивая дорога домой by natalytry
Photo 1469

Долгая и безумно красивая дорога домой

Фото из Северной Осетии.
Выехали в 4-20, в Крд на Витамине были в 19-00, с заездом в Кропоткин на ЖД вокзал.
При выезде был очень долго туман, сильный, даже когда наступил рассвет, солнце было не видно. Тяжело водителю, но она справилась, такая молодец!!!
Классная национальная музыка в пути, остановки пообедать, два раза тормознули на постах. Мы там навеселились от души)))
В МинВодах очень хорошая столовая.
Приехали, пересела на свою машинку, домой!!!! Завезла "магнитик" на Калинина.
Деткам огромный сладкий подарок к Новому году.
Разобрать вещи, постирать всё, уборка на кухне, душ и спаааать...
21st December 2023 21st Dec 23

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
405% complete

View this month »

Photo Details

Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Feedback / Contact  ·  Advertise