Любимое фото, повторяю каждый год

Утром гренки приготовила, и за сыном в станицу, подарила подарок БМ. Попробовала питтахайю. Экзотические фрукты надо кушать в месте их произрастания, у нас они несъедобные.

Они поставили мою ёлочку, красивая получилась! И мои серебристо-белые украшения и шары.

Домой, в магнит большой за салатами, подарок Ив.

Заехала подарила.

Домой.

Чуть отдохнуть, дети помогли с уборкой, начала готовить.

Отметили чудесно!!! Мило, душевно, смеялись, ужинали, фейерверк запускали, шумели, шампанское пили))))))

А потом потрошили подарки, уииии!!

Уставшие, но счастливые - убрать посуду и стол, душ и спать.