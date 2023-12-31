Любимое фото, повторяю каждый год

Утром гренки приготовила, и за сыном в станицу, подарила подарок БМ. Попробовала питтахайю. Экзотические фрукты надо кушать в месте их произрастания, у нас они несъедобные.
Они поставили мою ёлочку, красивая получилась! И мои серебристо-белые украшения и шары.
Домой, в магнит большой за салатами, подарок Ив.
Заехала подарила.
Домой.
Чуть отдохнуть, дети помогли с уборкой, начала готовить.
Отметили чудесно!!! Мило, душевно, смеялись, ужинали, фейерверк запускали, шумели, шампанское пили))))))
А потом потрошили подарки, уииии!!
Уставшие, но счастливые - убрать посуду и стол, душ и спать.