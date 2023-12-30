Утром доделала съёмку циркачей, всё! Ура!

Волшебник Дед Мороз довершил образ новогодней лисички, ай кайф)))

Новогодние презенты для друзей-шиномонтажников, ВБ оставшийся подарок. Подарила!

Погода космос, +14.

Ставр, и до ОзМолла. Но...белая полоса на всю правую сторону машины, настроение в ноль..

В общем, шопинг не удался. Абсолютно. В машине песня "Добрый город" - как совпадение.

Дома немного побыть, стало чуть лучше.

В автосервис, и полосу убрали, охх... Хоть выдохнула немного. Потом чуть дополировать.

Дома отдых и сделала видео новогоднее. Люблю тебя, город К!