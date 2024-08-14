Супер день!

Утром не пошла на прогулку - и хорошо, а то сил мало.

Завтрак, порядки и на Одесскую - решить вопрос с печать о гражданстве. Несколько часов бюрократических проволочек, и заявление принято! В пт заберу готовое.

Пешком через тк «Центр Города» (красиво!!) до ТориРамен. Покушала очень вкусно, и с собой три порции. домашние очень рады))))

Днем что-то никак, голова опять, усталость…

Таблетка и звонок от Лю - и пошла порядки наводить, даже немного свой шкаф расхламила. Довольная!!!

Вечером за кроссами для Вовы (клевый образ для поездки получился!). Ужин вкусный, отличное общение и шикарное настроение!!