Очередной очень, очень, очень насыщенный день

Ранний подъем. Проверить Лею (пока никаких хороших новостей), помыть дорожки - в том числе после нее.
Завтрак и проводить парней в школу - первый учебный день!! Оба в первую смену, ура!!!
Маникюр бордовый сделать.
Собраться и пешком через дендрарий в школу - подписать документы у нового классного руководителя.
Запись к Лору на завтра Вове.
Активно закрываю хвосты.
Днем немного отдых, обед приготовила.
Лею помыли тщательно. Смотреть на нее - до слез: она даже голову не поднимает.
До Калинина, пакеты взяла, багажник упаковала весь.
Лею загрузили и к ветеринару на капельницу.
И вроде ей полегчало, хоть хвостиком махать начала. Белки глаз побелели.
Меня дома чуть отпустило, а то комом стоит страх и напряжение уже несколько дней.
Вечером разбирала вещи и шкаф. Стирка, глажка и тд