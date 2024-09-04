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Очередной очень, очень, очень насыщенный день by natalytry
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Очередной очень, очень, очень насыщенный день

Ранний подъем. Проверить Лею (пока никаких хороших новостей), помыть дорожки - в том числе после нее.
Завтрак и проводить парней в школу - первый учебный день!! Оба в первую смену, ура!!!
Маникюр бордовый сделать.
Собраться и пешком через дендрарий в школу - подписать документы у нового классного руководителя.
Запись к Лору на завтра Вове.
Активно закрываю хвосты.
Днем немного отдых, обед приготовила.
Лею помыли тщательно. Смотреть на нее - до слез: она даже голову не поднимает.
До Калинина, пакеты взяла, багажник упаковала весь.
Лею загрузили и к ветеринару на капельницу.
И вроде ей полегчало, хоть хвостиком махать начала. Белки глаз побелели.
Меня дома чуть отпустило, а то комом стоит страх и напряжение уже несколько дней.
Вечером разбирала вещи и шкаф. Стирка, глажка и тд
4th September 2024 4th Sep 24

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
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