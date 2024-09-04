Очередной очень, очень, очень насыщенный день

Ранний подъем. Проверить Лею (пока никаких хороших новостей), помыть дорожки - в том числе после нее.

Завтрак и проводить парней в школу - первый учебный день!! Оба в первую смену, ура!!!

Маникюр бордовый сделать.

Собраться и пешком через дендрарий в школу - подписать документы у нового классного руководителя.

Запись к Лору на завтра Вове.

Активно закрываю хвосты.

Днем немного отдых, обед приготовила.

Лею помыли тщательно. Смотреть на нее - до слез: она даже голову не поднимает.

До Калинина, пакеты взяла, багажник упаковала весь.

Лею загрузили и к ветеринару на капельницу.

И вроде ей полегчало, хоть хвостиком махать начала. Белки глаз побелели.

Меня дома чуть отпустило, а то комом стоит страх и напряжение уже несколько дней.

Вечером разбирала вещи и шкаф. Стирка, глажка и тд