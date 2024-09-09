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Супер продуктивный день! by natalytry
Photo 1679

Супер продуктивный день!

Горжусь собой))
Подъем в 6-40, завтрак, быстро помочь мальчишкам с докладом и заявлениями.
Завтрак, проводила, и погнали: стирка, уборка, пр. Персики разобрала, нарезала, по контейнерам и в морозилку.
Сходила пешком до Сочинской до кзвс, Лее корм специальный.
Обратно через дендрарий - супер!
Купила нам с мамой билеты в муз театр, заказала в Хофф стулья садовые в беседку.
Побеждала (и частично победила!!) облако и фоты с Турции для мамы Лены.
С Вовой до магазина, купили брюки клевые для школы (он похудел), сумку поясную, форму для физры, кепку, очки и всякую мелочь. Довольная!!
Брюки сразу подшила. Ужин. Отдых.
Отличный день)))
9th September 2024 9th Sep 24

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
460% complete

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