Супер продуктивный день!

Горжусь собой))

Подъем в 6-40, завтрак, быстро помочь мальчишкам с докладом и заявлениями.

Завтрак, проводила, и погнали: стирка, уборка, пр. Персики разобрала, нарезала, по контейнерам и в морозилку.

Сходила пешком до Сочинской до кзвс, Лее корм специальный.

Обратно через дендрарий - супер!

Купила нам с мамой билеты в муз театр, заказала в Хофф стулья садовые в беседку.

Побеждала (и частично победила!!) облако и фоты с Турции для мамы Лены.

С Вовой до магазина, купили брюки клевые для школы (он похудел), сумку поясную, форму для физры, кепку, очки и всякую мелочь. Довольная!!

Брюки сразу подшила. Ужин. Отдых.

Отличный день)))

