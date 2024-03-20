День весеннего равноденствия

Сегодня нельзя грустить и носить тёмную одежду.

Утром переделала домашние дела.

Хочу стрижку!

Поехала до ВБ, забрала короб для багажника (теперь второй тоже с красной отсрочкой).

Обзвонила- обошла все парикмахерские района - нигде меня не приняли, всё почему-то закрыто.

На Калинина заехала, оттуда до О.

Там к Люсе в салон, она навела мне красоту.

Прогулялись по витамину, замёрзли.

Эпопея с поиском травки пророщенной)))

Домой, с Вовой разборки - накосячил в школе на фотосессии.

Беседу провела, очень внушающую. Надеюсь, поймет.

Сказал, что завтра перед педагогом извинится, попросил помочь с цветами.

Вечером чилл, спать пораньше.