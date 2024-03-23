Утром на завтрак пицца, домашние дела. Погуляла по мокрым полям с Леей, получила массу удовольствия! Лабрадоры, питбуль и далматин на 3 лапах - который быстрее всех. Скатать до Садового центра за всякими семенами, удобрениями и пр. И купили пампасную траву, каайф!!!! Будет красота.

Посещение выставки насекомых перенесли.

Приготовила вкуснейший обед.

Вечером экспромтом до О. Экспромтом увидела, что на Пригородной открыто. Экспромтом были приглашены. И офигенно провели вечер!!! Просто шикарное компания, мухлевали, но за нас))) и много экспрессии, общении, истории про Гелендж и клуб Формула. Хорошо, что мы тогда, ровно (!) год назад, не попали.