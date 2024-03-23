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by natalytry
Photo 1560

Утром на завтрак пицца, домашние дела. Погуляла по мокрым полям с Леей, получила массу удовольствия! Лабрадоры, питбуль и далматин на 3 лапах - который быстрее всех. Скатать до Садового центра за всякими семенами, удобрениями и пр. И купили пампасную траву, каайф!!!! Будет красота.
Посещение выставки насекомых перенесли.
Приготовила вкуснейший обед.
Вечером экспромтом до О. Экспромтом увидела, что на Пригородной открыто. Экспромтом были приглашены. И офигенно провели вечер!!! Просто шикарное компания, мухлевали, но за нас))) и много экспрессии, общении, истории про Гелендж и клуб Формула. Хорошо, что мы тогда, ровно (!) год назад, не попали.
23rd March 2024 23rd Mar 24

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
427% complete

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