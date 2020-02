Valle de Tena

I do not get tire of saying it, we have an environment that is a blast, and yet we give it little publicity. Chamonix and Canada are eating up us by the fame of the mountains, which ours are somewhat smaller but no less impressive.

_________________________

No me canso de decirlo, tenemos un entorno que es una pasada, y sin embargo le damos poca publicidad. Se nos comen en Chamonix y Canadá la fama de las montañas, que estas son algo más pequeñas, pero no por ello menos impresionantes.