The day about many things

Приготовила сегодня грибы и салат. Нарисовала очередное задание для марафона, который я пропустила ещё в ноябре. А вот пои-тренировки пропускаю: шею не отпускает, а к ней вчера ещё и спина добавилась.



I made mushrooms and salad today. I drew another one task for the art-challenge, which I missed back in November. But I skip one more poi workout: my neck still hurts, and yesterday the back was added to it.