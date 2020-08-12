Последний этап непростой ситуации. END

Прихожу в себя после крайне насыщенного вчерашнего дня - 760км нереальной дороги за день.

Не спится, поднялась рано.

Утром разобрала вещи, съездила в ЗАГС, поставила штамп.

Настроение - агрессивная ракета, тигр в клетке.

Бежать!! От себя, естественно. Верните меня обратно!!! Впервые так сильно тоскую после отдыха, потому что он получился охренительным. Идеальным. Для меня. Для нас. Все, абсолютно все для нас!!!!!

Днем выключилась на 2 часа, потом забежали к бабуле и дедуле, поздравили с юбилеем свадьбы - 62 года вместе, боже мой.

А я, внучка, 10 лет прожила и хватит.

Это моя судьба, только моя. И опыт мой.

Вернулись домой, и я на машину и улетела: сначала к Жене - погуляли с Егоркой на улице, рассказывала о поездке в горы.

Потом до аэропорта - с Юляшей хорошо пообщались, промониторили цены. Осталось определиться с датой.

В ночную дорогу домой, в крови скорость, педаль в пол.

Остановиться на пляже, снять обувь, походить по колено в воде.

Общение с ЛюбанейО до 2 ночи. Я выдохнула, мне стало легче.

Мы с ней идеально дополняем друг друга, и успокаиваем, если неровно.

Спасибо Тебе, Боже, за моих друзей....