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Три реки - черная, белая и пламя by natalytry
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Три реки - черная, белая и пламя

Моя значительная часть Души - это ВЫ.
Немного выспались после ночных айнанэ. Я сделал съемку - прям валяясь в постели.
Кофе и домой.
Мамуле немного помочь, и вечером - снова за руль и к Танюше на новоселье.
Купили ей в КухенЛэнд подарочную карту, Таня устроила нам экскурсию по новому дому и ролло-пикник на свежем воздухе. Боже, какой кайф.....
Музыка Моя играет в колонке, любимые подруги рядом. Истории по очереди))))
Домой не поехала - сил ноль, осталась с ночевкой.
Наша последняя встреча перед моим отъездом.
16th August 2020 16th Aug 20

Natalya Trushnikova

@natalytry
Сибирская болотная кикимора с камерой Canon. Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни вместе с сыном, коллекционирую потрясающих друзей, живу!
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