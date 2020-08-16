Три реки - черная, белая и пламя

Моя значительная часть Души - это ВЫ.
Немного выспались после ночных айнанэ. Я сделал съемку - прям валяясь в постели.
Кофе и домой.
Мамуле немного помочь, и вечером - снова за руль и к Танюше на новоселье.
Купили ей в КухенЛэнд подарочную карту, Таня устроила нам экскурсию по новому дому и ролло-пикник на свежем воздухе. Боже, какой кайф.....
Музыка Моя играет в колонке, любимые подруги рядом. Истории по очереди))))
Домой не поехала - сил ноль, осталась с ночевкой.
Наша последняя встреча перед моим отъездом.