Три реки - черная, белая и пламя

Моя значительная часть Души - это ВЫ.

Немного выспались после ночных айнанэ. Я сделал съемку - прям валяясь в постели.

Кофе и домой.

Мамуле немного помочь, и вечером - снова за руль и к Танюше на новоселье.

Купили ей в КухенЛэнд подарочную карту, Таня устроила нам экскурсию по новому дому и ролло-пикник на свежем воздухе. Боже, какой кайф.....

Музыка Моя играет в колонке, любимые подруги рядом. Истории по очереди))))

Домой не поехала - сил ноль, осталась с ночевкой.

Наша последняя встреча перед моим отъездом.