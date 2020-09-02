Привет, спорт

Возвращаюсь к пробежкам утренним.

Сегодня первый день занятий в школе у сына!

Рано встала, все проверила: форма, рюкзак. Собрались и пошли... До школы 30 мин, можно на машине, немного побыстрее (хотя не факт: утро раннее, пробок много), но я не хочу: во-первых, гулять полезно, во-вторых, сыну для похудения подойдет. И виды ну очень красивые: дендрарий, белочки бегают, птиц много - отрада для глаз и души.

Сына проводила, сама побегала. Бегунов и прочих спортсменов много!

В 11 забрать сына, и домашние дела, большая уборка, обед приготовить. Забрала Диму с работы (он завтра в отпуск, ура!!).

Ехали по ночному Городу, теплый ветер в волосах, музыка моя играет.....

А вечером - по бокалу вкусного вина на уютной чистой кухне.

Боже, как хорошо Жить.....