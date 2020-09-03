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Вид - отрада для души by natalytry
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Вид - отрада для души

Подъем в 6 утра, сборы в школу.
По пути много разговоров с сыном, за лето как-то отдалились немного друг от друга (понимаю, мужчина взрослеет), но эти утренние 30-минутные прогулки в шклу очень замечательно восстанавливают близость: сын рассказывает о своих играх, персонажах Майнкрафт, SCP, прочее. Задаю примеры на сложение, он решает в уме (двух-, трехзначные! Математический ум).
Домой вернулась, собралась. Сына забрать и уехать к брату - он с женой уехал на 2 дня на модную пафосную свадьбу в Анапу с выездной регистрацией на берегу моря, а я остаюсь Большой Мамой четырех парнишек.
3rd September 2020 3rd Sep 20

Natalya Trushnikova

@natalytry
Сибирская болотная кикимора с камерой Canon. Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни вместе с сыном, коллекционирую потрясающих друзей, живу!
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