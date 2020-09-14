Что за красота, не знаю

С утра встали, поехала машины поменяла - свою Санечку забрала.

В город, в больницу: прикрепила сына к местной поликлинике, вязал справку на прошлую неделю для школы.

После обеда поехала в центр занятости - попробовать решить вопрос с пересылкой документов моих в филиал Алт края.

Навигатор завел черт знает каким образом, лишний огромный круг через красные пробки, место для парковки искала минут 30 (круги наворачивала, улочки узкие, ужас). Вопрос не решила: база у них оч ограничена, даже на регион не распространяется. Устала, расстроилась, вымоталась.

Но - сделала что смогла.