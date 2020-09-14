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Что за красота, не знаю by natalytry
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Что за красота, не знаю

С утра встали, поехала машины поменяла - свою Санечку забрала.
В город, в больницу: прикрепила сына к местной поликлинике, вязал справку на прошлую неделю для школы.
После обеда поехала в центр занятости - попробовать решить вопрос с пересылкой документов моих в филиал Алт края.
Навигатор завел черт знает каким образом, лишний огромный круг через красные пробки, место для парковки искала минут 30 (круги наворачивала, улочки узкие, ужас). Вопрос не решила: база у них оч ограничена, даже на регион не распространяется. Устала, расстроилась, вымоталась.
Но - сделала что смогла.
14th September 2020 14th Sep 20

Natalya Trushnikova

@natalytry
Сибирская болотная кикимора с камерой Canon. Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни вместе с сыном, коллекционирую потрясающих друзей, живу!
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