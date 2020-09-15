Любимка со школы едет домой

Началась новая учебная неделя - в пн не учились из-за выборов губернатора.

Мама сходила в Центр Занятости в Пск, решила мой важный вопрос - какая умничка!!!! Шикарные новости с утра.

Дима сделал Вове вел, и обратно мы возвращались на нем - ребенок счастлив, мама за ним еле поспевает)))

Настроение отличное.

Порядки немного навела, 3 пакета хлама выбросила. Ох уж эти хомяки))) Ну ничего, постепенно победим!

Сын после школы залез в бассейн.

Днем хотела поспать, но не получилось - немного моль.

Вова позвал меня на вечернюю вело-прогулку на "горы" в дендрарии - ох активно покатался!! И я находила много км.

Написал дружочек ОТА, отлично пообщались. Скучаю по Своим, конечно.

Пришли домой, Дима уехал на тренировку в бассейн, а я вкусный ужин приготовила под хорошее общение в ВатсАпе. Обожаю современные технологии - эффект присутствия.

Настроение огонь.