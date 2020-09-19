Вечерний спорт

В большой компании.

Сб, но сегодня учебный день - на 1,5 часа сходил сын поучиться.

Планировала кучу дел сделать, машину в ремонт, но моя батарейка сдохла(((( Решила перенести поездку в Н-Тит.

Купили съездили Степану телефон взамен сломанного.

Днем поспала и сбежала прокатиться на машине - музыка, одна, хорошо.

Накупила клевых веселых носков.

Вечером супер спортивная прогулка все вместе. Вова отстает от всех, я на самокате кайфую.

Немного хим опытов перед ужином - у мальчишек глаза горят.

Ужин и отдых.

Пусть завтра будет много сил!

