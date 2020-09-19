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Вечерний спорт by natalytry
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Вечерний спорт

В большой компании.
Сб, но сегодня учебный день - на 1,5 часа сходил сын поучиться.
Планировала кучу дел сделать, машину в ремонт, но моя батарейка сдохла(((( Решила перенести поездку в Н-Тит.
Купили съездили Степану телефон взамен сломанного.
Днем поспала и сбежала прокатиться на машине - музыка, одна, хорошо.
Накупила клевых веселых носков.
Вечером супер спортивная прогулка все вместе. Вова отстает от всех, я на самокате кайфую.
Немного хим опытов перед ужином - у мальчишек глаза горят.
Ужин и отдых.
Пусть завтра будет много сил!
19th September 2020 19th Sep 20

Natalya Trushnikova

@natalytry
Сибирская болотная кикимора с камерой Canon. Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни вместе с сыном, коллекционирую потрясающих друзей, живу!
73% complete

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