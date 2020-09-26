Станица Динская перед дождем

Насыщенный день!

Встала пораньше и помчала в автосервис.

Надо было к 8-30, записались заранее, приезжаю - на подъемниках другие машины((( мастер: приезжай через полтора часа.

Да блин!

Уехала. Достала у Светы швейную машинку, отремонтировала вещи сыну.

Ремонт ам еще перенесли - я уже злюсь: планов на день много, когда успевать??

Съездила в другой автосервис - цена выше, и только в пн будет время у мастера.

В итоге сдала машину, сама пешком до дома. На машину брата села и к парикмахеру с сыном.

Навели красоту на наших головах.

Чуть позже со Светой по магазинам быстро, и тут брат с работы уже вернулся - забрали мою с ремонта, получили список еще что покупать и ремонтировать.

С автосервисами как с больницами - как пойдешь, так пропадешь)))))

Но надо!!!

Съездили со Светой к Лене и Саше в гости в Динскую - так здорово пообщались, экскурсию по новому дому провели нам. Красотища, какие умнички!!!

И вечером за сыном и домой.

Хороший вечер в семье.....