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by natalytry
Photo 987

Вкусный завтрак, помогала Вове с английским, сделала бежевый маникюр, душ, укладка, макияж - сделать себя красивой.
Домашние дела.
Вечером Вову на самбо - и.... пар из-под капота. У меня порвало радиатор охлаждения, а мне сначала показалось, что это выходит из системы кондиционирования фреон.
Пишу Сереже из автосервиса - понимаю, что пятница и вечер, но подскажи что делать?? Он: я на работе (ура!!!), приезжай жду. Машину оставила в сервисе, утром более полная диагностика.
И брату: забери меня и Вову, отвези домой, плизз.
Без сил, расстроилась, конечно. Отдыхать...
7th October 2022 7th Oct 22

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
270% complete

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