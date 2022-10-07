Вкусный завтрак, помогала Вове с английским, сделала бежевый маникюр, душ, укладка, макияж - сделать себя красивой.

Домашние дела.

Вечером Вову на самбо - и.... пар из-под капота. У меня порвало радиатор охлаждения, а мне сначала показалось, что это выходит из системы кондиционирования фреон.

Пишу Сереже из автосервиса - понимаю, что пятница и вечер, но подскажи что делать?? Он: я на работе (ура!!!), приезжай жду. Машину оставила в сервисе, утром более полная диагностика.

И брату: забери меня и Вову, отвези домой, плизз.

Без сил, расстроилась, конечно. Отдыхать...