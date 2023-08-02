Подъем в 6 утра по будильнику, за руль.

Утренние домашние дела, стирка-готовка-разобрать одежду после похода в горы.

Педикюр обновила и в Тит: переезд продолжается! Пока в мой гаражик.

Свету с Вовой к ним, сама в Крд: бутик, подарок на ДР. И поехала поздравить Ваню с ДР! Букет из шаров, колпак праздничный, набор с мартини, маффины. Чудесно!!! Домой через Тит - ещё часть вещей, и брат загрузил свою полную. Приехали, разгрузились, арбузно-дынный перекус и хорошее общение.

Без сил - душ и отдых... Хорошо...