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by natalytry
Photo 1326

Подъем в 6 утра по будильнику, за руль.
Утренние домашние дела, стирка-готовка-разобрать одежду после похода в горы.
Педикюр обновила и в Тит: переезд продолжается! Пока в мой гаражик.
Свету с Вовой к ним, сама в Крд: бутик, подарок на ДР. И поехала поздравить Ваню с ДР! Букет из шаров, колпак праздничный, набор с мартини, маффины. Чудесно!!! Домой через Тит - ещё часть вещей, и брат загрузил свою полную. Приехали, разгрузились, арбузно-дынный перекус и хорошее общение.
Без сил - душ и отдых... Хорошо...
2nd August 2023 2nd Aug 23

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
363% complete

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