Скрин из видео, любимый племянник

Уу тяжко как-то, но стараемся. Я многодетная мать.
Утром всю большую банду накормила, скатала купила детям еды на самостоятельный обед. На дом к брату, отснять положение вещей.
И в Тит. Поменялись с братом машинками.
Покатушки со Светой по документам, и домой - работать! Сегодня покрасили стены в зале, плюс я добралась до кухни, Света отмывала полы.
Тяжко, жарко, уехала пораньше.
Душ и немного отдыха.
Сняла покрытие с ногтей, убила их ремонтом, конечно. Буду завтра спасать.
Вечером брат приехал, забрал детей. Все уставшие...