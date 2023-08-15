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Скрин из видео, любимый племянник by natalytry
Photo 1339

Скрин из видео, любимый племянник

Уу тяжко как-то, но стараемся. Я многодетная мать.
Утром всю большую банду накормила, скатала купила детям еды на самостоятельный обед. На дом к брату, отснять положение вещей.
И в Тит. Поменялись с братом машинками.
Покатушки со Светой по документам, и домой - работать! Сегодня покрасили стены в зале, плюс я добралась до кухни, Света отмывала полы.
Тяжко, жарко, уехала пораньше.
Душ и немного отдыха.
Сняла покрытие с ногтей, убила их ремонтом, конечно. Буду завтра спасать.
Вечером брат приехал, забрал детей. Все уставшие...
15th August 2023 15th Aug 23

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
367% complete

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