Скрин из видео, любимый племянник

Уу тяжко как-то, но стараемся. Я многодетная мать.

Утром всю большую банду накормила, скатала купила детям еды на самостоятельный обед. На дом к брату, отснять положение вещей.

И в Тит. Поменялись с братом машинками.

Покатушки со Светой по документам, и домой - работать! Сегодня покрасили стены в зале, плюс я добралась до кухни, Света отмывала полы.

Тяжко, жарко, уехала пораньше.

Душ и немного отдыха.

Сняла покрытие с ногтей, убила их ремонтом, конечно. Буду завтра спасать.

Вечером брат приехал, забрал детей. Все уставшие...