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Малышка by natalytry
Photo 1420

Малышка

Уу настроение огонь!
Утром оперативные сборы на несколько дней, детки в машину, на Калинина проверить масло. Банда смеётся и троллит, клёвая)))
Через 5-дор до Южного, сдать Степу и мило пообщаться под чай.
И Величк....
Берлога...
Заползла под плед и отключилась на два часа.
Потом до брата, подарить не-подарок от нас со Светой.
Увиделись с Викой и Сашей из Тит, какие ж они крутые!!! Договорились встретиться отдельно.
Попили чай с тортиком, посмеялись, пообщались, и домой.
Бокал вина и книга....
И-де-аль-но....
1st November 2023 1st Nov 23

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
389% complete

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