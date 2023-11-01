Уу настроение огонь!
Утром оперативные сборы на несколько дней, детки в машину, на Калинина проверить масло. Банда смеётся и троллит, клёвая)))
Через 5-дор до Южного, сдать Степу и мило пообщаться под чай.
И Величк....
Берлога...
Заползла под плед и отключилась на два часа.
Потом до брата, подарить не-подарок от нас со Светой.
Увиделись с Викой и Сашей из Тит, какие ж они крутые!!! Договорились встретиться отдельно.
Попили чай с тортиком, посмеялись, пообщались, и домой.
Бокал вина и книга....
И-де-аль-но....