Малышка

Уу настроение огонь!

Утром оперативные сборы на несколько дней, детки в машину, на Калинина проверить масло. Банда смеётся и троллит, клёвая)))

Через 5-дор до Южного, сдать Степу и мило пообщаться под чай.

И Величк....

Берлога...

Заползла под плед и отключилась на два часа.

Потом до брата, подарить не-подарок от нас со Светой.

Увиделись с Викой и Сашей из Тит, какие ж они крутые!!! Договорились встретиться отдельно.

Попили чай с тортиком, посмеялись, пообщались, и домой.

Бокал вина и книга....

И-де-аль-но....