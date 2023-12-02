Сумасшедший день какой-то. Очень много движа и суеты, но не очень продуктивно. Хотя...

План дня составить, определиться с составом подарка для любимых моих - на завтрашний и послезавтрашний день.

И погнала исполнять, докупать что надо.

Размен денег на мелкие - отдельная эпопея. Но победила!

Хуавэй в подарок, уиииии!

Собрала подарок и подписала.

Потом второй.

На Калинина заезжала несколько раз, в последний заезд друзья накормили шашлыком)))

Чувствую себя очень быстрой, сильной и веселой! Мне нравится.

Днём отключали свет до вечера, деток выгнала гулять.

Потом они рисовали поздравительные рисунки.

Сил к вечеру не осталось.

Ночью на ЖД вокзал, встреча!