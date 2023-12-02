Сумасшедший день какой-то. Очень много движа и суеты, но не очень продуктивно. Хотя...
План дня составить, определиться с составом подарка для любимых моих - на завтрашний и послезавтрашний день.
И погнала исполнять, докупать что надо.
Размен денег на мелкие - отдельная эпопея. Но победила!
Хуавэй в подарок, уиииии!
Собрала подарок и подписала.
Потом второй.
На Калинина заезжала несколько раз, в последний заезд друзья накормили шашлыком)))
Чувствую себя очень быстрой, сильной и веселой! Мне нравится.
Днём отключали свет до вечера, деток выгнала гулять.
Потом они рисовали поздравительные рисунки.
Сил к вечеру не осталось.
Ночью на ЖД вокзал, встреча!