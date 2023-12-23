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by natalytry
Photo 1457

Утром вкусный завтрак, уборка, обед приготовить.
Скатала поставила зимнюю резину, пока только передние колеса.
Днём чуть отдых.
Ждали вечером гостей - на уютное пост-день-рожденское общение (с камином, ёлкой, вкусняшками и хорошим виски), но ребята приболели((
А вечером шикарное мероприятие - представление в Цирке Демидовых, в котором я снимала.
И бонусные билетики))) были О. с бандой и мальчишки мои.
Мероприятие супер, но чуть нервно получилось - Вова наисполнял.
После его забрал папа к себе.
А мы домой, перекус и без сил...
23rd December 2023 23rd Dec 23

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
399% complete

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