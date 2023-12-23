Утром вкусный завтрак, уборка, обед приготовить.

Скатала поставила зимнюю резину, пока только передние колеса.

Днём чуть отдых.

Ждали вечером гостей - на уютное пост-день-рожденское общение (с камином, ёлкой, вкусняшками и хорошим виски), но ребята приболели((

А вечером шикарное мероприятие - представление в Цирке Демидовых, в котором я снимала.

И бонусные билетики))) были О. с бандой и мальчишки мои.

Мероприятие супер, но чуть нервно получилось - Вова наисполнял.

После его забрал папа к себе.

А мы домой, перекус и без сил...