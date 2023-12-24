Лёд на стекле машины

Утром быстро за продуктами, приготовить завтрак и сразу обед.

Нарядиться и вперёд: СДЭК - посылка от мамы, уиии!! Забрала фиолетовый костюм (маломер размера на три, эхх), ВБ подарки к нг,и поздравлять Эвелину с днём рождения! Шары черно-розовые, денежный подарок, серебряный кулон.

Вкусный обед и тортик.

Бутик, там спортивное голубое платье, нравится! И джемпер для НБи.

Величк: к брату, подарить Максиму подарок с ДР, и посылку от мамы распаковать и очень радоваться)))) спасииииибо!!

Душевно пообщались,я рада.

За сыном, тоже мило и душевно. Мне БС подарила кольцо, восторг!!

Домой на ракете, и Ставр: приехали!!!!

До О, белой машине реанимировать аккумулятор, и вперёд - погонять по городу. Кайф...

