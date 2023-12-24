Лёд на стекле машины

Утром быстро за продуктами, приготовить завтрак и сразу обед.
Нарядиться и вперёд: СДЭК - посылка от мамы, уиии!! Забрала фиолетовый костюм (маломер размера на три, эхх), ВБ подарки к нг,и поздравлять Эвелину с днём рождения! Шары черно-розовые, денежный подарок, серебряный кулон.
Вкусный обед и тортик.
Бутик, там спортивное голубое платье, нравится! И джемпер для НБи.
Величк: к брату, подарить Максиму подарок с ДР, и посылку от мамы распаковать и очень радоваться)))) спасииииибо!!
Душевно пообщались,я рада.
За сыном, тоже мило и душевно. Мне БС подарила кольцо, восторг!!
Домой на ракете, и Ставр: приехали!!!!
До О, белой машине реанимировать аккумулятор, и вперёд - погонять по городу. Кайф...