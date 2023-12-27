Травматология

К счастью, ложная тревога.
Утром звонок жуть какой неприятный: "Мам, мне кажется, я руку сломал"
Собралась за минуты, с машину, на самбо, забрала сына, полетели на 40летПобеды. По пути узнала ряд подробностей, ну хоть честных. В шоке, но все же едем перепроверить.
А я ещё от поведения сына в цирке не отошла, и тут новое... В общем, очень много воспитательных бесед и моих нервов.
Вторую часть циркачей сделала.
И домашние дела.
Вечером девичий сбор, к Марине.
Потрясающая сильная девочка.
И вино из Дербента.
И ночная смешная прогулка.