Травматология

К счастью, ложная тревога.

Утром звонок жуть какой неприятный: "Мам, мне кажется, я руку сломал"

Собралась за минуты, с машину, на самбо, забрала сына, полетели на 40летПобеды. По пути узнала ряд подробностей, ну хоть честных. В шоке, но все же едем перепроверить.

А я ещё от поведения сына в цирке не отошла, и тут новое... В общем, очень много воспитательных бесед и моих нервов.

Вторую часть циркачей сделала.

И домашние дела.

Вечером девичий сбор, к Марине.

Потрясающая сильная девочка.

И вино из Дербента.

И ночная смешная прогулка.