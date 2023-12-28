Неугомонный движовый день

Чуть сна, и подъем. Организм мой как обычно))

Сумку купили - бывшей свекрови подарю на НГ.

И в огненном настроении за руль.

Сын сегодня закончил учебу, вторую четверть: две четвёрки, остальные пятёрки. Ум-нич-ка, подтянулся!!! В первую было поровну 4 и 5.

Душ, сборы, нарядиться и в дорогу опять.

Через О, забрать микроволновку.

Привезла сына папе, вскрыл подарок - машинка на р/у, трансформер. Такая классная!!! Насмеялась.

Заехала к ювелиру, забрала сережки золотые, отдала браслет чуть починить, и решилась с кольцом все же: уменьшат размер.

Получилось обалденно!!! Максимально довольная!!

К братику, обменяться микроволновками.

До Прогресса, помыли там машинки свои.

Приезжал Джа, пообщались.

Сосед помог поднять микроволновку, а то она неподъемная. Супер!

С О. линзы ей (завтра в Крым поедет), купила всякого на ужин-вечер Ставр.

В Леруа, обалденный рожественский цветок Пуансеттия на подарок, с горшочком. И красиво упаковала сразу в крафт.

Жд-1, забрать. Ставр.

Отличный вечер!!!