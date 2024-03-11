Движовый день

Утром приготовить и в путь.
2 колеса летних в шиномонтаж привезла.
Снова помыла машинку - вчера замарала вечером, лужи поймала в Елиз.
Продуктов закупила.
О купила финики.
Завезла, она меня шикарным столом встретила, вкусно накормила.
Заехала в Тит в автосервис к Ал, отлично пообщались чай попили.
Распечатала Светику 2 ее фото, в рамочки - подарок на 8 марта.
Пообщалась в Величк, забрала сына, резину летнюю для О.
Заехала к Свете, подарила подарок, поболтали.
Домой, сильно болит голова, таблетки горстями не помогают.
Приготовила ужин, навела порядки, стирки, под Римму в наушниках.