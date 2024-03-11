Движовый день

Утром приготовить и в путь.

2 колеса летних в шиномонтаж привезла.

Снова помыла машинку - вчера замарала вечером, лужи поймала в Елиз.

Продуктов закупила.

О купила финики.

Завезла, она меня шикарным столом встретила, вкусно накормила.

Заехала в Тит в автосервис к Ал, отлично пообщались чай попили.

Распечатала Светику 2 ее фото, в рамочки - подарок на 8 марта.

Пообщалась в Величк, забрала сына, резину летнюю для О.

Заехала к Свете, подарила подарок, поболтали.

Домой, сильно болит голова, таблетки горстями не помогают.

Приготовила ужин, навела порядки, стирки, под Римму в наушниках.