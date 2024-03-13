Читает поздравление для бабули на ее день рождения

Первая половина дня очень движовая!

С утра обзвон цветочных магазинов в Павловске, общение с флористами насчёт доставки цветов.

Как результат - не было с 8 марта свежих поставок, заказала букет из гипсофилы в шляпной коробке.

Поздравила маму, записали с Вовой видео, отправили. Волшебник Император тоже поучаствовал в поздравлении, мама в умилении))))))

До сзн по О.

Раскидали финансовые вопросы, Сафонов аж устал.

Резину поставили О. летнюю.

Параллельно покупки, общение.

Вечером вкусный ужин в духовке.