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Читает поздравление для бабули на ее день рождения by natalytry
Photo 1551

Читает поздравление для бабули на ее день рождения

Первая половина дня очень движовая!
С утра обзвон цветочных магазинов в Павловске, общение с флористами насчёт доставки цветов.
Как результат - не было с 8 марта свежих поставок, заказала букет из гипсофилы в шляпной коробке.
Поздравила маму, записали с Вовой видео, отправили. Волшебник Император тоже поучаствовал в поздравлении, мама в умилении))))))
До сзн по О.
Раскидали финансовые вопросы, Сафонов аж устал.
Резину поставили О. летнюю.
Параллельно покупки, общение.
Вечером вкусный ужин в духовке.
13th March 2024 13th Mar 24

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
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