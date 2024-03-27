Утром трудотерапия как способ борьбы с болезнью: большая уборка в кухне. Открутила все ручки с панелей кухонной мебели, на несколько раз заливала азелитом. И все дверцы отмывала с ним же. Упорно, долго, но здорово же!!

Душ, нарядиться как американская школьница. Загрузили белую обувницу, отвезла О.

В автосервис - мне наконец-то починили свет ближний, там крепления были сломаны. Теперь хорошее освещение, ура!!!

До Ставр, очень долго, пробки на полтора часа, караул, злющая.

И успокоилась...

Из кфс вкусняшки покушать - и вообще спокойствие.