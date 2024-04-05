Я дома!!! Всё распустилась, расцвело пока я была в северной столице)))
Погуляла с утра с Леей.
Стирка, уборка, пр домашние дела.
Потом готовила вкусный обед, в духовке.
Вечером приехал Гриша с подарками из Грузии - вкуснейшее вино, обалденные сыры!! И куча классных историй про поездку))))
Проводили, брат приехал, привез мне машину.
Я ему букет для Светы отдала - пусть порадует. Отвезла его в станицу, продала Насте чехлы для машины.
И домой, в 12 ночи на мойку - вот теперь чисто, вот теперь хорошо)))))