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by natalytry
Photo 1565

Я дома!!! Всё распустилась, расцвело пока я была в северной столице)))
Погуляла с утра с Леей.
Стирка, уборка, пр домашние дела.
Потом готовила вкусный обед, в духовке.
Вечером приехал Гриша с подарками из Грузии - вкуснейшее вино, обалденные сыры!! И куча классных историй про поездку))))
Проводили, брат приехал, привез мне машину.
Я ему букет для Светы отдала - пусть порадует. Отвезла его в станицу, продала Насте чехлы для машины.
И домой, в 12 ночи на мойку - вот теперь чисто, вот теперь хорошо)))))
5th April 2024 5th Apr 24

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
442% complete

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