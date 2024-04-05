Я дома!!! Всё распустилась, расцвело пока я была в северной столице)))

Погуляла с утра с Леей.

Стирка, уборка, пр домашние дела.

Потом готовила вкусный обед, в духовке.

Вечером приехал Гриша с подарками из Грузии - вкуснейшее вино, обалденные сыры!! И куча классных историй про поездку))))

Проводили, брат приехал, привез мне машину.

Я ему букет для Светы отдала - пусть порадует. Отвезла его в станицу, продала Насте чехлы для машины.

И домой, в 12 ночи на мойку - вот теперь чисто, вот теперь хорошо)))))