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У потрясающей Олечки ДР!!! by natalytry
Photo 1567

У потрясающей Олечки ДР!!!

Ууу какой день шикарный, а...❤️❤️
Утром экстренный ранний подъем, Ставр, забрать, потом ещё двоих, и зависли на срочном ремонте Айфона.
Выехали только после 12, рычала уже. Но зато успела прогуляться по Вишняковскому скверу.
Дорога очень красивая, с видом на горы вдалеке.
Шикарная база отдыха в Шапсугской, нереальная компания, столько смеха. поздравлений, радости, подарков!!!!! Танцы, веселье!
Не обошлось без конфликта, но к добру - люди выяснили острые вопросы.
И Макарова)) Ну это без комментариев))))
Спать в ам.
6th April 2024 6th Apr 24

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
446% complete

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