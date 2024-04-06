У потрясающей Олечки ДР!!!

Ууу какой день шикарный, а...❤️❤️

Утром экстренный ранний подъем, Ставр, забрать, потом ещё двоих, и зависли на срочном ремонте Айфона.

Выехали только после 12, рычала уже. Но зато успела прогуляться по Вишняковскому скверу.

Дорога очень красивая, с видом на горы вдалеке.

Шикарная база отдыха в Шапсугской, нереальная компания, столько смеха. поздравлений, радости, подарков!!!!! Танцы, веселье!

Не обошлось без конфликта, но к добру - люди выяснили острые вопросы.

И Макарова)) Ну это без комментариев))))

Спать в ам.

