Пусть будет такое фото

Утром выспалась и бегом сборы: душ, завтрак, собраться. Приехала О, и мы, Слав машину на ремонт Ив, полетели к нашей берегине ТТ.

Пора, прям пора...

Долгожитель. Царевна. Серебром. Иголки, сапожные, много. "Как ты ходишь по ним??". Красная обережная нить.

Всё наладится, теперь все наладится.

До О, на 183 домой.

Бассейн, черешня с дерева - вкуууусно, ужин приготовить, и отдых.

Слабая, я такая сейчас слабая....

22к токарь + 14к запчасти.

И шикарные новости)) куплены билеты на август в Чиралы, назад пути нет))))