Братишка и племянник

Непростой, крайне насыщенный день.

Утро бодрое: приготовила завтрак, разбудила и накормила мальчишек. Гренки, да со сметаной и ягодами, да в беседке, да погода шикарная - счастье!!

Сборы, экспресс-уборка перед отъездом.

По пути в Ермолино и в ВБ.

И привезла домой посылку от мамули - баночки с соленьями, вкуснота!!!

Оставила мальчишек, дождалась брата со Светой и мелким, пересели в мою машину и помчали в Абинск.

Повидаться с родными перед их переездом в Москву, и с Женей, другом детства, который недавно переехал.

И на полпути... Моя машинка отказалась работать. Рычит, не тащит, трясется вся.

Кое-как добрались до автосервиса ближайшего, диагностика показала, что два из четырех цилиндров не работают.

Обзвонила автосервисы по Пежо - сказали, опасно ехать обратно своим ходом, может движок лечь. Ремонт от 60 до 160тр по предварительным оценкам. Это трындец.

Дозвонилась Ив, договорилась что приедет. Ура!!!

Пока ждали - плед под дерево и попытка не вешать нос. Валялись, общались.

Прилетела ракета, что-то подшаманил, ошибки скинул, потихоньку поехали на двух машинах. Моя на круиз-контроле кое-как.

Долгая поездка получилась, сложная.

Приехала домой никакая.

Бассейн, Аперольчик и чудесное общение вытащили из плохого настроения.... О-бо-жать