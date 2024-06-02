Братишка и племянник

Непростой, крайне насыщенный день.
Утро бодрое: приготовила завтрак, разбудила и накормила мальчишек. Гренки, да со сметаной и ягодами, да в беседке, да погода шикарная - счастье!!
Сборы, экспресс-уборка перед отъездом.
По пути в Ермолино и в ВБ.
И привезла домой посылку от мамули - баночки с соленьями, вкуснота!!!
Оставила мальчишек, дождалась брата со Светой и мелким, пересели в мою машину и помчали в Абинск.
Повидаться с родными перед их переездом в Москву, и с Женей, другом детства, который недавно переехал.
И на полпути... Моя машинка отказалась работать. Рычит, не тащит, трясется вся.
Кое-как добрались до автосервиса ближайшего, диагностика показала, что два из четырех цилиндров не работают.
Обзвонила автосервисы по Пежо - сказали, опасно ехать обратно своим ходом, может движок лечь. Ремонт от 60 до 160тр по предварительным оценкам. Это трындец.
Дозвонилась Ив, договорилась что приедет. Ура!!!
Пока ждали - плед под дерево и попытка не вешать нос. Валялись, общались.
Прилетела ракета, что-то подшаманил, ошибки скинул, потихоньку поехали на двух машинах. Моя на круиз-контроле кое-как.
Долгая поездка получилась, сложная.
Приехала домой никакая.
Бассейн, Аперольчик и чудесное общение вытащили из плохого настроения.... О-бо-жать